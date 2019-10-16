Суд в Москве вернул компании по аренде автомобилей иск на миллиард рублей, поданный к ФБК

Арбитражный суд Москвы вернул компании «Флай авто» иск на один миллиард рублей, поданный к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) после несанкционированных митингов в Москве.

Иск вернули из-за нарушений требований Арбитражного процессуального кодекса РФ, сказано в решении суда (.pdf).

В своем иске компания требовала, чтобы ФБК возместил ущерб, который «Флай авто» понесла из-за перекрытия улиц и проблем с движением во время акций протеста. Третьей стороной по иску был телеканал «Дождь».

Суд предложил компании доказать, что в ее автопарке более 60 автомобилей и что «Флай авто» получала заказы и отменяла их. Также суд среди прочего предложил предоставить документы, подтверждающие расход горюче-смазочных материалов на 17,3 миллиона рублей.

Из-за акций протеста, прошедших в июле-августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали иски в отношении оппозиционеров. Суммарно с ответчиков взыскали более 4,9 миллиона рублей.