В Минске отпустили россиянку Анну Богачеву. Она была задержана по делу о вмешательстве в американские выборы

Россиянка Анна Богачева, которая была задержана в Белоруссии, находится на свободе. Об этом сообщило посольство РФ в Минске.

Богачева вместе с мужем и ребенком возвращается в Россию, заявил «Интерфаксу» член Общественной палаты России Александр Малькевич. По его словам, семья россиянки ехала на отдых через Белоруссию.

МВД Белоруссии заявило, что Богачева была задержана в одной из гостиниц Минска как находящаяся в международном розыске. Материалы, связанные с ее задержанием, передали в Генпрокуратуру Белоруссии.

Там в свою очередь заявили «Интерфаксу», что не нашли оснований для заключения Богачевой под стражу с целью выдачи и поставили вопрос о прекращении международного розыска россиянки на территории Белоруссии.

О задержании Богачевой утром 15 октября сообщил источник РИА Новости. По его словам, россиянка была задержана по делу о вмешательстве в американские выборы 2016 года. Ее задержал Интерпол по запросу США, рассказал «Интерфаксу» Александр Малькевич со ссылкой на источники. Официально причина задержания Богачевой не подтверждена.

Богачева с 2018 года находится под санкциями США из-за работы в «Агентстве интернет-исследований», которое американские власти обвиняют в распространении пропаганды с целью повлиять на исход выборов 2016 года.

В начале октября «Радио Свобода» сообщило, что Богачева пришла работать в «Агентство интернет-исследований» под давлением ФСБ, так как раньше она была активисткой националистического толка.