В Минске в рамках дела о вмешательстве в выборы США задержана сотрудница «фабрики троллей» Анна Богачева
Источник: РИА Новости
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В Минске задержана сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Собеседник агентства передал слова адвоката Богачевой о том, что ее задержали в рамках дела о вмешательстве в американские выборы.
Богачева с 2018 года находится под санкциями США из-за своей работы в «Агентстве интернет-исследований».
В начале октября «Радио Свобода» сообщало, что Богачева пришла работать в «Агентство интернет-исследований» под давлением ФСБ, так как раньше она была активисткой националистического толка.