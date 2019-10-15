В Минске в рамках дела о вмешательстве в выборы США задержана сотрудница «фабрики троллей» Анна Богачева

В Минске задержана сотрудница Анна Богачева, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства передал слова адвоката Богачевой о том, что ее задержали в рамках дела о в американские выборы.

Богачева с 2018 года находится под санкциями США из-за своей работы в «Агентстве интернет-исследований».

В начале октября «Радио Свобода» сообщало, что Богачева пришла работать в «Агентство интернет-исследований» под давлением ФСБ, так как раньше она была активисткой националистического толка.