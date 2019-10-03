Попавшая под санкции США сотрудница «фабрики троллей» оказалась активисткой националистической организации «Русский образ»

Анна Богачева, которая в 2018 году попала под санкции США как сотрудница , ранее была активисткой националистического «Русского образа». Об этом говорится в расследовании «Радио Свобода».

Через копию удаленного аккаунта «ВКонтакте» журналисты издания подтвердили, что Богачева — это Анна Тригга. Под такой фамилией она была известна в националистических кругах. Фамилия Богачевой также есть в материалах дела создателя «Русского образа» Ильи Горячева, которого в 2015 году приговорили к пожизненному заключению по делу .

По утверждению источника «Радио Свобода», Богачева пришла работать в «Агентство интернет-исследований» под давлением ФСБ, так как раньше она фигурировала в националистических кругах. Она также присутствовала как минимум на одном мероприятии организации «Право на оружие» с .