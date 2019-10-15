К смоленскому журналисту пришли с обыском по делу ФБК. Следователи угрожали «увезти детей вместе с отцом»

Сотрудники правоохранительных органов 15 октября провели обыск у главного редактора смоленского сайта Keytown.me Алексея Волкова. Обыск, рассказал журналист 7×7, проходил в рамках , хотя, как подчеркнул Волков, его издание лишь писало о штабе Навального, но никак с ним не связано.

По словам Волкова, сотрудники Следственного комитета, проводившие обыск, угрожали его жене «увезти детей вместе с отцом», если она не даст подписку о неразглашении, и предлагали «не делать хуже своим детям».

У Волкова были изъяты ноутбуки, телефон и все банковские карты, включая ту, на которую приходит детское пособие. После обыска его отвезли в Следственный комитет и допросили.

15 октября серия обысков прошла у сотрудников региональных штабов Алексея Навального в 30 городах России. Обыск также проводился в главном офисе Фонда борьбы с коррупцией в Москве.