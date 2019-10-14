Правоохранительные органы начали новые обыски и допросы по «московскому делу»

В Москве сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к участнику движения «Декоммунизация» Дэнни Кулиничу. Об этом «Медиазоне» сообщил его брат Всеволод Кулинич.

Обыск прошел утром 14 октября. Были изъяты телефоны и компьютеры Кулинича, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на его друга Дениса Стяжкина. Причиной следственных действий сотрудники силовых структур назвали , говорят Стяжкин и Всеволод Кулинич.

После обыска Кулинича увезли на допрос в центральный аппарат Следственного комитета. Координатор «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко сообщила «Медиазоне», что, по словам брата, Кулинич находится в статусе подозреваемого.

По информации Baza, также следователи пришли с обысками к Владимиру Емельянову, Максиму Мартинцеву и Егору Лесных. Их подозревают в применении силы к сотрудникам полиции и Росгвардии. После обысков всех троих увезли на допрос в СК.

Обновлено. «ОВД-Инфо» пишет, что обыск прошел у участника акции 10 августа Андрея Баршая. Его тоже забрали на допрос.

В конце июля канал РЕН ТВ показал сюжет об акции 27 июля. В нем фигурировал мужчина в белой рубашке, который, как утверждалось, «весь день шел во главе колонны, раздавал команды и, очень похоже, сам их получал, сверяясь с сообщениями в телефоне». Мужчина заявил РЕН ТВ, что не является организатором акции. В сюжете его имя не назвали. «МБХ медиа» и «Медиазона» пишут, что это был Дэнни Кулинич.