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Шествие на Красной площади против «московского дела». Фотография

Источник: Meduza
Несколько десятков человек 13 октября прошли по Красной площади в Москве, держа в руках экземпляры Конституции РФ. Активисты провели шествие в поддержку фигуранта «московского дела» Константина Котова, <a href="https://meduza.io/slides/pochemu-chetyre-goda-kolonii-dlya-figuranta-moskovskogo-dela-konstantina-kotova-eto-bespretsedentnyy-prigovor" target="_blank">осужденного</a> на четыре года за неоднократное нарушение правил проведения митингов. После акции провокатор напал на одного из участников шествия, полицейские <a href="https://meduza.io/news/2019/10/13/aktivisty-proshli-po-krasnoy-ploschadi-s-konstitutsiey-v-rukah-v-podderzhku-figuranta-moskovskogo-dela-konstantina-kotova" target="_blank">задержали</a> обоих.
Несколько десятков человек 13 октября прошли по Красной площади в Москве, держа в руках экземпляры Конституции РФ. Активисты провели шествие в поддержку фигуранта «московского дела» Константина Котова, осужденного на четыре года за неоднократное нарушение правил проведения митингов. После акции провокатор напал на одного из участников шествия, полицейские задержали обоих.
Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA