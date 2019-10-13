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Шествие на Красной площади против «московского дела». Фотография
15:26, 13 октября 2019
Источник: Meduza
Несколько десятков человек 13 октября прошли по Красной площади в Москве, держа в руках экземпляры Конституции РФ. Активисты провели шествие в поддержку фигуранта «московского дела» Константина Котова,
осужденного
на четыре года за неоднократное нарушение правил проведения митингов. После акции провокатор напал на одного из участников шествия, полицейские
задержали
обоих.
Dimitar Dilkoff / AFP / Scanpix / LETA
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