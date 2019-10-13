Активисты прошли по Красной площади с Конституцией в руках в поддержку фигуранта «московского дела» Константина Котова
Источник: МБХ медиа
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Активисты устроили протестную прогулку на Красной площади в Москве в поддержку фигуранта «московского дела» Константина Котова. Видео акции опубликовало издание «МБХ медиа».
Участники акции несли в руках экземпляры Конституции РФ. Активистов сопровождали полицейские, но, по словам очевидцев, никого не задержали. При этом на Манежной площади задержали активиста и человека, который на него напал. Вскоре их отпустили.
Прокуратура Москвы ранее вынесла предупреждение члену «Партии перемен» Эльвире Вихаревой в связи с организацией шествия по Красной площади. Она утверждала, что не связана с акцией.
13 октября по всей Москве прошли пикеты в поддержку Константина Котова.