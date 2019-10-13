Активисты прошли по Красной площади с Конституцией в руках в поддержку фигуранта «московского дела» Константина Котова

Активисты устроили протестную прогулку на Красной площади в Москве в поддержку фигуранта «московского дела» . Видео акции опубликовало издание «МБХ медиа».

Участники акции несли в руках экземпляры Конституции РФ. Активистов сопровождали полицейские, но, по словам очевидцев, никого не задержали. При этом на Манежной площади задержали активиста и человека, который на него напал. Вскоре их отпустили.

Прокуратура Москвы ранее вынесла предупреждение члену «Партии перемен» Эльвире Вихаревой в связи с организацией шествия по Красной площади. Она утверждала, что не связана с акцией.

13 октября по всей Москве прошли пикеты в поддержку Константина Котова.