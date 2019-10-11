Прокуратура предупредила Эльвиру Вихареву о незаконности шествия 13 октября. Оппозиционерка утверждает, что не имеет к нему отношения

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение члену «Партии перемен» Эльвире Вихаревой в связи с организацией шествия по Красной площади 13 октября. Об этом сообщается на сайте ведомства. Прокуратура отмечает, что акция не согласована с властями Москвы.

Вихарева рассказала, что в последнее время не подавала заявок на акции протеста. При этом, по словам оппозиционерки, утром 11 октября мужчина, представившийся сотрудником полиции, действительно попытался вручить ей предостережение о недопущении некоего митинга.

13 октября на Красной площади планируется шествие в поддержку фигуранта «московского дела» Константина Котова, получившего четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов. «Медиазона» пишет, что организаторами акции стали активисты «Бессрочного протеста». Вихарева несколько дней назад репостила сообщение с призывом поучаствовать в шествии.

Прокуратура неоднократно объявляла предостережения оппозиционерам перед акциями за свободные выборы в Мосгордуму, которые мэрия отказывались согласовывать.

Эльвира Вихарева выступала заявителем ряда акций протеста в Москве в августе и сентябре 2019 года.