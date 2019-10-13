В Москве задержали участницу пикета в защиту Константина Котова и активистку SERB, кричавшую «Свободу коалам»

Московские полицейские задержали возле памятника героям Плевны муниципального депутата Надежду Жукову, которая вышла на одиночный пикет в поддержку фигуранта «московского дела» Константина Котова. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Вместе с Жуковой задержали активистку SERB Евгению Пономареву, пытавшуюся сорвать одиночные пикеты. Она вышла к памятнику с фотографией коалы и кричала «Свободу коалам», следует из видео телеканала «Дождь».

В Москве 13 октября проходят одиночные пикеты в поддержку Константина Котова, получившего четыре года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Пикеты проходят в местах, которые фигурируют в деле Котова, в том числе у здания ФСБ на Лубянке.

14 октября Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Константину Котову.