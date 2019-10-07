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Пристав выгнал из коридора Мосгорсуда мать Данилы Беглеца, получившего два года колонии. Диалог

Источник: Meduza
Мосгорсуд <a href="https://meduza.io/news/2019/10/07/mosgorsud-ne-stal-menyat-prigovor-figurantu-moskovskogo-dela-danilu-begletsu-ego-osudili-na-dva-goda-za-to-chto-potyanul-politseyskogo-za-ruku" target="_blank">оставил</a> в силе приговор фигуранту «московского дела» Даниле Беглецу. Предпринимателю дали два года колонии по обвинению в том, что на акции 27 июля он потянул за руку полицейского. Беглец признал вину и выплатил компенсацию потерпевшему. После оглашения решения Мосгорсуда мать Беглеца <a href="https://zona.media/online/2019/10/07/beglets-app" target="_blank">закричала</a> «Всем все понятно!», «Даня, ох Данечка!», <a href="https://twitter.com/natashazotova/status/1181197134756012032" target="_blank">«Дайте мне сына!»</a>. В ответ на это приставы вывели ее из коридора, где женщина присела, покинув зал суда.
Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Даниле Беглецу. Предпринимателю дали два года колонии по обвинению в том, что на акции 27 июля он потянул за руку полицейского. Беглец признал вину и выплатил компенсацию потерпевшему. После оглашения решения Мосгорсуда мать Беглеца закричала «Всем все понятно!», «Даня, ох Данечка!», «Дайте мне сына!». В ответ на это приставы вывели ее из коридора, где женщина присела, покинув зал суда.

Фото в анонсе: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ