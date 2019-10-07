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Пристав выгнал из коридора Мосгорсуда мать Данилы Беглеца, получившего два года колонии. Диалог
14:17, 7 октября 2019
Источник: Meduza
Мосгорсуд
оставил
в силе приговор фигуранту «московского дела» Даниле Беглецу. Предпринимателю дали два года колонии по обвинению в том, что на акции 27 июля он потянул за руку полицейского. Беглец признал вину и выплатил компенсацию потерпевшему. После оглашения решения Мосгорсуда мать Беглеца
закричала
«Всем все понятно!», «Даня, ох Данечка!»,
«Дайте мне сына!»
. В ответ на это приставы вывели ее из коридора, где женщина присела, покинув зал суда.
Фото в анонсе: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ
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