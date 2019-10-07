Мосгорсуд не стал менять приговор фигуранту «московского дела» Данилу Беглецу. Его осудили на два года за то, что потянул полицейского за руку

Мосгорсуд оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Данилу Беглецу, которого в сентябре приговорили к двум годам колонии по статье о применении насилия к полицейскому. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Защита Беглеца в своей апелляционной жалобе настаивала на том, что ему вынесли суровый приговор. При этом адвокаты не оспаривали то, что Беглец ранее признал вину. Прокурор выступал против изменения наказания.

Сам Данил Беглец просил суд, чтобы ему назначили наказание, не связанное с лишением свободы. Он отметил, что не хотел причинить боль полицейскому, когда потянул его за руку на московской акции протеста 27 июля.