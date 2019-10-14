Нобелевскую премию по экономике присудили за экспериментальный подход к борьбе с бедностью

Нобелевскую премию по экономике за 2019 год получили Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло, Майкл Кремер за «экспериментальный подход к борьбе с бедностью».

Премия по экономике была учреждена Банком Швеции. Она вручается с 1969 года и носит официальное название премия по экономике имени Альфреда Нобеля. Премия по экономике закрыла «нобелевскую неделю», в течение которой объявляют имена лауреатов.

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря — в день смерти Альфреда Нобеля.

Размер Нобелевской премии в каждой номинации — 9 миллионов шведских крон (около 913 тысяч долларов по текущему курсу).