Число жертв самого сильного за 60 лет тайфуна в Японии достигло 49 человек

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 49 человек. Об этом пишет NHK.

Еще 14 человек официально считаются пропавшими без вести. Число пострадавших превысило 200 человек.

Власти называют тайфун самым сильным с 1958 года. В некоторых регионах за одни сутки выпало до 40% годовой нормы осадков.

Из-за тайфуна более ста тысяч домов остались без электричества и водоснабжения. Несколько десятков рек вышли из берегов, было нарушено транспортное сообщение.

Читайте также На Японию обрушился тайфун «Хагибис». Фотография