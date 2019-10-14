Число жертв самого сильного за 60 лет тайфуна в Японии достигло 49 человек
Источник: NHK
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 49 человек. Об этом пишет NHK.
Еще 14 человек официально считаются пропавшими без вести. Число пострадавших превысило 200 человек.
Власти называют тайфун самым сильным с 1958 года. В некоторых регионах за одни сутки выпало до 40% годовой нормы осадков.
Из-за тайфуна более ста тысяч домов остались без электричества и водоснабжения. Несколько десятков рек вышли из берегов, было нарушено транспортное сообщение.