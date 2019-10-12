На Японию обрушился тайфун «Хагибис». Фотография

По крайней мере два человека погибли и еще несколько десятков пострадали от тайфуна «Хагибис», обрушившегося на Японию 12 октября. Из-за ливней и ветра сотни тысяч людей остались без электричества, наблюдаются перебои в работе железнодорожного транспорта, отменены более полутора тысяч авиарейсов. Власти страны объявили массовую эвакуацию жителей. Ущерб от разрушений пока не определен. «Хагибис» называют сильнейшим за последние 60 лет тайфуном в Японии.

Jiji Press / EPA / Scanpix / LETA