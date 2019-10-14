Анатолия Чепигу нашли на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

Анатолий Чепига (также известный как Руслан Боширов), которого власти Великобритании подозревают в отравлении Сергея Скрипаля, в 2017 году присутствовал на свадьбе дочери генерал-майора ГРУ Андрея Аверьянова. Об этом сообщает «Радио Свобода», которое провело совместное расследование с группой Bellingcat.

Чепига снят на фотографиях со свадьбы, попавших в распоряжение журналистов.

Аверьянов занимает должность начальника части ГРУ № 29155.

Как писали «Ведомости», часть 29155 отвечает за боевую подготовку сотрудников ГРУ: там они проходят краткосрочные курсы по основным разведывательным дисциплинам.

The New York Times называла часть 29155 «секретным подразделением», деятельность которого якобы построена вокруг задачи «дестабилизации Европы». Издание утверждало, что это подразделение стоит за попыткой переворота в Черногории, отравлением Сергея Скрипаля и «кампании по дестабилизации» в Молдавии.