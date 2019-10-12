Российский бизнесмен, из-за которого ФБК признали иностранным агентом, рассказал об угрозах в свой адрес

Российский предприниматель Юрий Маслихов, возглавляющий в США компанию по производству дверей Star-Doors.Com, считает провокацией историю о том, что из-за его пожертвований Фонд борьбы с коррупцией признали иностранным агентом в России.

«Сегодня я, моя компания и мои сотрудники находятся под сильным давлением. Я сейчас получаю много писем с угрозами. Появились какие-то совершенно невменяемые публикации по поводу моего криминального прошлого — это безумие полное. Я считаю, что это провокация, которая готовилась, потому что вот так быстро понять, что за человек сделал перевод, невозможно», — рассказал он в беседе с «Открытыми медиа».

По словам Маслихова, он как частное лицо перевел 50 долларов со своего аккаунта в PayPal на счет директора ФБК, потому что его «не устраивает ситуация с коррупцией в России». «То, что в итоге это было расценено как перевод со счетов компании — ну, это особенность американского законодательства. У меня нет раздельных счетов. Они все привязаны в итоге ко мне как к физическому лицу», — объяснил он.

Министерство юстиции РФ включило Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов Минюст объявил 9 октября. В ведомстве объявили, что это было сделано на основании платежей в ФБК на сумму 140 тысяч рублей от Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. В ФБК настаивают, что получают только российское финансирование, и называют произошедшее провокацией.

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