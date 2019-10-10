Иван Жданов назвал провокацией перевод из Испании на заблокированный счет ФБК. Из-за него фонд включили в список иностранных агентов

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов посчитал провокацией денежный перевод из Испании, который стал аргументом для включения организации в список иностранных агентов.

Как рассказал он в интервью «Дождю», сотрудники фонда действительно обнаружили платеж на 140 тысяч рублей от некой испанской компании. По словам Жданова, это нетипично, поскольку ФБК практически не получает пожертвований от юридических лиц, к тому же из-за границы.

Платеж из Испании поступил на счет, который уже заблокирован в рамках открытого против ФБК об отмывании средств. Копию документа опубликовал РЕН ТВ. Там указано, что Roberto Fabio Mon Francisco Suarez из Мадрида отправил ФБК 110 тысяч рублей.

Жданов добавил, что ФБК не удалось обнаружить какого-либо платежа из Флориды, который также был расценен Минюстом как иностранное финансирование фонда.

О включении Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов Минюст объявил 9 октября. В министерстве объявили, что это было сделано на основании платежей в ФБК на сумму 140 тысяч рублей от Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. В ФБК настаивают, что получают только российское финансирование.

«Медуза» связывалась с компанией Star-Doors.Com. Там подтвердили, что владелец — который является гражданином РФ — жертвовал деньги ФБК, но делал это как частное лицо.