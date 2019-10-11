Прокуратура потребовала арестовать квартиру Навального. Суд отказал

Прокуратура Москвы потребовала арестовать квартиру оппозиционера Алексея Навального в Марьино в качестве обеспечительной меры по иску, поданному к политику. Об этом Навальный сообщил в инстаграме.

Навальный назвал квартиру площадью 78,5 квадратных метра своим «единственным существенным объектом имущества».

Прокурор Москвы в начале сентября подал иск к Алексею Навальному и еще из-за акций протеста, прошедших 27 июля и 3 августа. Как сообщал «Коммерсант», иск почти на пять миллионов рублей подали из-за того, что Росгвардия в дни протестов привлекала «дополнительные силы», из-за чего понесла дополнительные расходы на оплату труда и расходы на горюче-смазочные материалы.

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что прокуратура еще 9 сентября просила арестовать имущество всех ответчиков по иску , но Черемушкинский суд Москвы отказался наложить арест. В карточке иска сказано, что 9 сентября суд оставил исковое заявление без движения, а 23 сентября принял его к производству. В суде подтвердили «Интерфаксу», что ходатайство прокуратуры о принятии мер по обеспечению иска было отклонено.

Из-за акций протеста, прошедших в июле-августе в Москве, несколько компаний и предприятий подали ряд исков в отношении оппозиционеров. Суммарно с ответчиков взыскали более 4,9 миллиона рублей.