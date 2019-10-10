Власти Ирана отпустили журналистку Юлию Юзик. Она вернулась в Россию
Источник: ТАСС
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Российская журналистка Юлия Юзик, задержанная в Тегеране в начале октября, отпущена из-под стражи иранскими властями, сообщило посольство РФ.
Утром 10 октября Юзик вернулась в Москву рейсом «Аэрофлота».
«Самочувствие нормальное, цела и невредима», — заявил ТАСС о ее состоянии пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.
Юлию Юзик задержали в начале октября в отеле в Тегеране. По словам ее бывшего мужа, журналистку заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. За это по законам Ирана ей могло грозить до десяти лет тюрьмы.
Позже власти Ирана объявили, что задержание Юзик связано не со шпионажем, а с визовыми вопросами.