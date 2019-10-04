В Иране по подозрению в шпионаже задержали российскую журналистку Юлию Юзик. Ей грозит до 10 лет тюрьмы

Василий Смирнов / ТАСС

В Иране задержана российская журналистка Юлия Юзик. Об этом в фейсбуке с аккаунта журналистки сообщила ее дочь. Она не объяснила причины задержания. При этом, по ее словам, мать «знала, что может произойти такая ситуация, но поехала». Информацию о задержании журналистки «Интерфаксу» подтвердили в посольстве РФ в Тегеране. «Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией», — сказал пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко. Изданию «Подъем» он заявил, что посольство не знало о пребывании Юзик в Иране. Mash пишет, что она находилась там как туристка.

Юзик обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, ей грозит до 10 лет тюрьмы, написал в фейсбуке журналист, бывший муж Юзик Борис Войцеховский. По его словам, Юзик несколько лет назад работала в Тегеране корреспондентом и на днях снова поехала туда по некоему приглашению; МИД РФ уточняет, что оно было «частным». В аэропорту у Юзик отобрали паспорт, а 3 октября (по данным МИД, 2 октября) в ее гостиничный номер ворвались бойцы Корпуса стражей исламской революции. Журналистку задержали, но позволили связаться с родными. 5 октября ее ждет суд (вероятно, по мере пресечения).

Журналистка писала книги про терроризм на Кавказе. Юлия Юзик работала в газете «Комсомольская правда» и журнале «Русский Newsweek». Она является автором книг «Невесты Аллаха» о кавказских террористках-смертницах и «Бесланский словарь» о теракте в Беслане. Юзик неоднократно работала в горячих точках. В 2016 году она баллотировалась в Госдуму от партии «Парнас» в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу. На выборах Юзик поддерживало движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.

Ольга Корелина