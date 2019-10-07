Власти Ирана: задержание журналистки Юлии Юзик не связано со шпионажем

Российскую журналистику Юлию Юзик, задержанную в Иране, не подозревают в шпионской деятельности. Об этом на пресс-конференции в Тегеране заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

«Насколько я знаю, причина задержания связана с вопросом получения визы», — заявил он корреспонденту ТАСС.

Юлию Юзик задержали в начале октября в отеле в Тегеране. По словам ее бывшего мужа, журналистку заподозрили в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. За это по законам Ирана ей может грозить до десяти лет тюрьмы.

В связи с задержанием россиянки в МИД РФ был вызван иранский посол. Позже власти страны заявили, что Юзик отпустят после дачи объяснений. Российские дипломаты пока не могут встретиться с задержанной.

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