Суд оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову. Его осудили на три года за попытку прикоснуться к шлему росгвардейца

Мосгорсуд отказался изменить приговор, вынесенный фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

4 сентября Жукова приговорили к трем годам колонии за то, что на московской акции протеста 27 июля попытался поднять забрало шлема сотрудника Росгвардии. Суд посчитал это применением силы к сотруднику правоохранительных органов.

Свою вину Жуков не признал. На апелляции защита Жукова представила видеозапись, где видно, что он не дотрагивался до шлема росгвардейца, а тот сам отдернул голову. Провести экспертизу для проверки того, мог ли таким образом Жуков причинить вред бойцу Росгвардии, суд отказался.