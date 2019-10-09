«Левада-центр»: 38% россиян назвали приговоры по «московскому делу» несправедливыми
Источник: Ведомости
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38% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестных акций в рамках «московского дела». Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», которые публикуют «Ведомости».
28% опрошенных сказали, что ничего не слышали об этих судебных процессах, еще 24% назвали приговоры справедливыми.
Само «московское дело» и протестные митинги в столице стали лишь третьими в числе запоминающихся событий сентября для россиян. Их обогнали выборы 8 сентября и личные события в жизни респондентов.