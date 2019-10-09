«Левада-центр»: 38% россиян назвали приговоры по «московскому делу» несправедливыми

38% россиян считают несправедливыми и политически мотивированными приговоры, вынесенные участникам протестных акций в рамках . Об этом свидетельствуют результаты «Левада-центра», которые публикуют «Ведомости».

28% опрошенных сказали, что ничего не слышали об этих судебных процессах, еще 24% назвали приговоры справедливыми.

Само «московское дело» и протестные митинги в столице стали лишь третьими в числе запоминающихся событий сентября для россиян. Их обогнали выборы 8 сентября и личные события в жизни респондентов.