Фигурант «московского дела» Иван Подкопаев отказался от признательных показаний

Фигурант «московского дела» Иван Подкопаев, осужденный на три года колонии, во время рассмотрения апелляции на приговор в Мосгорсуде отказался от признательных показаний. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Свои действия не считаю преступлением. Прошу суд вынести оправдательный приговор», — сказал Подкопаев в суде. Прокурор в то же время попросил не менять вынесенный приговор.

В сентябре Подкопаева осудили по обвинению в нападении на двоих сотрудников Росгвардии — на акции протеста он распылил им в лицо перцовый баллончик. Уголовное дело Подкопаева рассматривали в особом порядке, тот признал свою вину.