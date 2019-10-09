Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву. Ему дали два года колонии вместо трех лет

Мосгорсуд изменил приговор, вынесенный фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву по обвинению в нападении на двоих сотрудников Росгвардии.

Как сообщает «Медиазона», суд постановил смягчить наказание до двух лет колонии. Ранее Подкопаева приговорили к трем годам заключения.

Также суд постановил, чтобы в срок заключения Подкопаева зачли время, проведенное в СИЗО, по закону, который приравнивает день в изоляторе к полутора дням в колонии.

В сентябре суд рассмотрел дело Подкопаева в особом порядке, обвиняемый признал вину. Во время рассмотрения апелляции в Мосгорсуде Подкопаев отказался от признательных показаний и попросил вынести оправдательный приговор. Прокурор настаивал на том, чтобы не менять приговор.