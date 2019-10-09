Джо Байден впервые высказался в поддержку импичмента Трампа

Американский политик Джо Байден впервые публично высказался в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа.

«Своими словами и действиями, препятствуя правосудию и отказываясь отвечать на вопросы конгресса, президент Трамп обвинил сам себя. Перед всем миром и американским народом Дональд Трамп нарушил президентскую клятву, предал эту нацию и совершил действия, наказание за которое — импичмент», — сказал Байден.

Джо Байден — один из наиболее вероятных кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Процедура импичмента была начата из-за разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором американский лидер просил Зеленского начать расследование деятельности компании Burisma, связанной с сыном Байдена.