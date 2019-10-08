В общественные наблюдательные комиссии Москвы и Петербурга не переназначили правозащитников, критиковавших ФСИН

Общественная палата сформировала новый состав общественных наблюдательных комиссиях (ОНК) в 43 регионах — это почти половина всех комиссий. Полный список новых составов ОНК выложен на сайте палаты.

Как отмечает «Новая газета», в Москве и Санкт-Петербурге в новые составы ОНК не вошли правозащитники, известные своей критикой ФСИН и противостоянием с ведомством. Так, в Петербурге из состава ОНК выбыли Яна Теплицкая и Екатерина Косаревская, рассказывавшие о пытках обвиняемых и избиениях в СИЗО «Кресты-2».

В московскую ОНК не попал Евгений Еникеев, который следил за судьбой обвиняемых в госизмене в СИЗО «Лефортово». В 2019 году Еникеев подал иск к администрации СИЗО, которая прервала его разговор с арестантом. До этого он проиграл суд по поводу запрета на пронос фотоаппарата в СИЗО.

При этом в состав ОНК Москвы вошли журналист Елена Масюк и блогер Марина Литвинович. В нижегородскую комиссию включили главу Комитета против пыток Игоря Каляпина, а в подмосковную — журналиста Марину Юденич.

Что делают ОНК и почему это важно Государство скрывает нарушения в колониях и СИЗО. Этим людям удается узнавать о них первыми Члены наблюдательных комиссий рассказывают, что они делают и кто им мешает