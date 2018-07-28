Член ОНК рассказал о еще одном ученом, арестованном по делу о госизмене 

64-летний ученый из Новочеркасска Алексей Темирев арестован за госизмену, сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

По словам Еникеева, о деле Темирева, арестованного 19 июля, ему рассказала его адвокат, попросившая навестить его в СИЗО «Лефортово». При этом администрация СИЗО не рассказала ему о Темиреве, отвечая на вопрос о новых арестантах.

«Похоже что сотрудники СИЗО прятали от нас заключенного», — заключил Еникеев.

Навестить Темирева правозащитникам пока не удалось. По словам Еникеева, у арестованного проблемы со здоровьем. Никакой информации о его деле правозащитник не привел.