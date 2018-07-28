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Член ОНК рассказал о еще одном ученом, арестованном по делу о госизмене 

Евгений Еникеев
07:26, 28 июля 2018
Надежный источник

64-летний ученый из Новочеркасска Алексей Темирев арестован за госизмену, сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

По словам Еникеева, о деле Темирева, арестованного 19 июля, ему рассказала его адвокат, попросившая навестить его в СИЗО «Лефортово». При этом администрация СИЗО не рассказала ему о Темиреве, отвечая на вопрос о новых арестантах. 

«Похоже что сотрудники СИЗО прятали от нас заключенного», — заключил Еникеев.

Навестить Темирева правозащитникам пока не удалось. По словам Еникеева, у арестованного проблемы со здоровьем. Никакой информации о его деле правозащитник не привел.

Он доктор технических наук из Новочеркасска, с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем. У него стенд в сердце, макулопатия (практически не видит) и если не лечить то ослепнет, язва желудка и грыжа требующая операции. По словам адвоката вчера в душе он потерял сознание.

Евгений Еникеев
В июле 2018 года по делу о госизмене был арестован 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. О его аресте стало известно благодаря сотрудникам ОНК, обнаружившим его в «Лефортово».
В июле стало известно, что в информационной базе судов Москвы больше не будут отображаться фамилии обвиняемых в госизмене и шпионаже.

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