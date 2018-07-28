Член ОНК рассказал о еще одном ученом, арестованном по делу о госизмене
64-летний ученый из Новочеркасска Алексей Темирев арестован за госизмену, сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.
По словам Еникеева, о деле Темирева, арестованного 19 июля, ему рассказала его адвокат, попросившая навестить его в СИЗО «Лефортово». При этом администрация СИЗО не рассказала ему о Темиреве, отвечая на вопрос о новых арестантах.
«Похоже что сотрудники СИЗО прятали от нас заключенного», — заключил Еникеев.
Навестить Темирева правозащитникам пока не удалось. По словам Еникеева, у арестованного проблемы со здоровьем. Никакой информации о его деле правозащитник не привел.
Он доктор технических наук из Новочеркасска, с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем. У него стенд в сердце, макулопатия (практически не видит) и если не лечить то ослепнет, язва желудка и грыжа требующая операции. По словам адвоката вчера в душе он потерял сознание.