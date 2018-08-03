Обвиненный в госизмене отставной капитан Черноморского флота объявил голодовку в СИЗО

Бывший военнослужащий штаба Черноморского флота РФ капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко, обвиняемый в госизмене, объявил голодовку в СИЗО «Лефортово». Об этом в своем блоге сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

По данным правозащитника, навестившего заключенного в изоляторе, Пархоменко голодает уже 18 суток. В «Лефортово» 59-летний отставной военный находится 20 месяцев.

«Когда он начал объяснять членам ОНК причину голодовки, произнеся фразу: „в результате действий следователя начали травить мою семью“ заместитель начальника отдела режима и охраны Николай Иванов прервал нашу беседу и приказал увести Пархоменко обратно в камеру», — написал Еникеев.