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Обвиненный в госизмене отставной капитан Черноморского флота объявил голодовку в СИЗО

Евгений Еникеев
05:51, 3 августа 2018
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Бывший военнослужащий штаба Черноморского флота РФ капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко, обвиняемый в госизмене, объявил голодовку в СИЗО «Лефортово». Об этом в своем блоге сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

По данным правозащитника, навестившего заключенного в изоляторе, Пархоменко голодает уже 18 суток. В «Лефортово» 59-летний отставной военный находится 20 месяцев.

«Когда он начал объяснять членам ОНК причину голодовки, произнеся фразу: „в результате действий следователя начали травить мою семью“ заместитель начальника отдела режима и охраны Николай Иванов прервал нашу беседу и приказал увести Пархоменко обратно в камеру», — написал Еникеев.

В ходе общения Пархоменко сообщил нам что при задержании его «ударяли о пол», но досказать подробности применения к нему физической силы ему запретил присутствовавший при общении заместитель начальника отдела режима и охраны Иванов Николай Васильевич.

Евгений Еникеев
Леонид Пархоменко был задержан ФСБ в Севастополе в ноябре 2016 года. По данным спецслужбы, капитан запаса по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины собирал и передавал иностранной спецслужбе сведения о деятельности Черноморского флота, составляющие государственную тайну. По статье 275 УК РФ («государственная измена») Пархоменко грозит до 20 лет лишения свободы.

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