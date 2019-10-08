Астрономы из американского Института Карнеги обнаружили 20 новых спутников Сатурна. Таким образом, их общее число достигло 82.

Все спутники имеют диаметр около пяти километров. 17 из них движутся по ретроградной орбите — то есть направление их движения противоположно направлению вращения Сатурна вокруг своей оси.

Спутники пока не получили названий. Предложить свой вариант на сайте Института Карнеги может любой желающий до 6 декабря. Спутники, в соответствии с принятой классификацией названий должны получить имена в честь божеств инуитской, скандинавской и галльской мифологии.

У Юпитера на данный момент известны 79 спутников. У Урана их 27, у Нептуна — 14.

В последний раз новые спутники Сатурна открывались в 2009 году, после того как мимо планеты пролетел зонд «Кассини».