Мосгорсуд отправил дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение

Московский городской суд вернул дело «Седьмой студии» на новое рассмотрение в суд первой инстанции, сообщает «Интерфакс». Дело будет рассмотрено новым составом судей.

Таким образом, Мосгорсуд частично удовлетворил ходатайство стороны обвинения, требовавшей отмены решения о возврате дела в прокуратуру.

«В части отмены обвиняемым меры пресечения постановление суда оставить без изменения», — цитирует ТАСС решение суда.

11 сентября Мещанский суд, рассматривавший дело «Седьмой студии», принял решение о возврате его в прокуратуру. Меры пресечения фигурантов дела, находившихся под подпиской о невыезде, суд отменил.

Поводом для возврата дела стали противоречия, которые появились после новой экспертизы: было установлено, что на реализованные проекты «Седьмой студии» потратили больше денег, чем выделило государство. При этом обвинение настаивало, что значительная часть выделенных средств была похищена.