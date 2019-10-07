Жителя Ставрополья оштрафовали после пожара на балконе. МЧС назвало это одним из первых штрафов за курение

Жителя города Изобильный в Ставропольском крае оштрафовали на четыре тысячи рублей по статье о нарушении требований пожарной безопасности, которые привели к пожару на балконе. В местном управлении МЧС это назвали одним из первых штрафов за курение на балконе.

Площадь возгорания составила половину квадратного метра, никто не пострадал.

В МЧС подчеркивали, что наказание вынесено по новым правилам о пожарной безопасности, хотя российские суды и ранее выносили решения о разведении открытого огня на балконах — например, за приготовление шашлыка на мангале.

В конце сентября российское правительство опубликовало поправки к правилам противопожарного режима, где запрещалось разведение открытого огня на балконах и лоджиях.

Сначала МЧС трактовало это как полный запрет на курение на балконах, но затем уточнило — наказывать будут только тех, кто спровоцировал пожар.