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Почему в России запретили курить на балконах. Объясняет Кремль
10:08, 27 сентября 2019
Источник: Meduza
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал
запрет
курить на балконах, который с 1 октября вводится в России. По словам Пескова, это исключительно противопожарная мера, которая призвана спасать жизни. Он также заметил, что президент Владимир Путин всегда выступал за здоровый образ жизни, а среди его коллег-президентов курящих осталось «меньше, чем пальцев на руке».
Фото в анонсе: Caro Fotoagentur / Bastian / Scanpix / LETA
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