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Почему в России запретили курить на балконах. Объясняет Кремль

Источник: Meduza
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал <a href="https://meduza.io/news/2019/09/26/mchs-podtverdilo-chto-novoe-postanovlenie-pravitelstva-zapreschaet-kurit-na-balkonah" target="_blank">запрет</a> курить на балконах, который с 1 октября вводится в России. По словам Пескова, это исключительно противопожарная мера, которая призвана спасать жизни. Он также заметил, что президент Владимир Путин всегда выступал за здоровый образ жизни, а среди его коллег-президентов курящих осталось «меньше, чем пальцев на руке».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал запрет курить на балконах, который с 1 октября вводится в России. По словам Пескова, это исключительно противопожарная мера, которая призвана спасать жизни. Он также заметил, что президент Владимир Путин всегда выступал за здоровый образ жизни, а среди его коллег-президентов курящих осталось «меньше, чем пальцев на руке».

Фото в анонсе: Caro Fotoagentur / Bastian / Scanpix / LETA