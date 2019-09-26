МЧС подтвердило, что новое постановление правительства запрещает курить на балконах

Министерство по чрезвычайным ситуациям подтвердило, что изменения в правилах противопожарного режима, введенные 25 сентября, запрещают курение на балконах.

«Курение на балконе подпадает под категорию „открытого горения“, соответственно, оно тоже будет запрещено», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.

Запрет вступит в силу с 1 октября.

В новых правилах прописано, что «запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц».

По Кодексу об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности наказывается предупреждением либо штрафом 2-3 тысячи рублей.