МЧС подтвердило, что новое постановление правительства запрещает курить на балконах
Источник: Интерфакс
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Министерство по чрезвычайным ситуациям подтвердило, что изменения в правилах противопожарного режима, введенные 25 сентября, запрещают курение на балконах.
«Курение на балконе подпадает под категорию „открытого горения“, соответственно, оно тоже будет запрещено», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.
Запрет вступит в силу с 1 октября.
В новых правилах прописано, что «запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц».
По Кодексу об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности наказывается предупреждением либо штрафом 2-3 тысячи рублей.