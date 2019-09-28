Как в России запретили курить на балконах, а потом сказали, что не запрещали Цепочка событий

Алексей Куденко / Sputnik / Scanpix / LETA

26 сентября, утро

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На портале правовой информации опубликовано постановление правительства об изменении в правилах противопожарного режима. Документ, который вступит в силу 1 октября, запретил использование открытого огня на балконах и лоджиях. СМИ пишут о запрете на курение: четкого определения открытого огня в документе нет, но другие нормативы включают в число его источников горящую спичку и сигарету.

26 сентября, вечер

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МЧС официально подтверждает запрет курения на балконах. «Курение на балконе подпадает под категорию „открытого горения“, соответственно, оно тоже будет запрещено», — заявляет пресс-служба ведомства. В МЧС отмечают, что за нарушение будет грозить штраф до трех тысяч рублей, а если из-за окурка загорится балкон или несколько квартир, может наступить уголовная ответственность.

27 сентября

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В МЧС уверяют, что изменение правил не направлено на борьбу с курением. «Это направлено, прежде всего, конечно же, не на борьбу с курильщиками, а функционально рассчитано на повышение культуры безопасности», — сказал директор департамента надзорной деятельности МЧС Ринат Еникеев.

28 сентября

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МЧС заявляет, что новые требования не запрещают курение на балконах, а только предупреждают об ответственности. «МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», — сказали в пресс-службе ведомства.

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