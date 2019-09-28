МЧС опровергло собственное заявление о запрете курения на балконах

Новые требования пожарной безопасности не запрещают курение на балконах, а только предупреждают об ответственности, сообщила пресс-служба МЧС.

«МЧС формирует культуру потребления табака. Постановление не запрещает курение на балконах, если оно не создает угрозы пожарной безопасности», — сказали в пресс-службе.

Новые правила пожарной безопасности, которые вступят в силу с 1 октября, запрещают «использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц».

26 сентября пресс-служба МЧС заявляла, что «курение на балконе подпадает под категорию „открытого горения“, соответственно, оно тоже будет запрещено».