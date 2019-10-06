Турция начала стягивать войска к сирийской границе. Накануне Эрдоган объявил о подготовке вторжения в Сирию

Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией, сообщает турецкий государственный телеканал TRT. Об этом также пишет CNN Turk.

По данным TRT, в пограничный город Ачакале прибыли несколько единиц военной техники и автобус с военнослужащими.

Турция начала укреплять военное присутствие на границе с Сирией после того, как 5 октября турецкий президент Реджеп Эрдоган объявил о подготовке военной операции на северо-востоке Сирии. Она направлена против курдских Отрядов народной самообороны, которые Анкара относит к террористическим группировкам, а США — к союзникам. По словам Эрдогана, Турция может начать операцию 6 октября.

Ранее Турция провела две военных операции в Сирии. Первая, организованная в 2016 году, называлась «Щит Евфрата» и была направлена против Башара Асада. Вторая операция под названием «Оливковая ветвь» была проведена в 2018-м и нацелена против курдских формирований.