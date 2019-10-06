МИД Турции вызвал поверенного США из-за лайка в твиттере

Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах США Джеффри Ховеньера для дачи объяснений про лайк, поставленный в твиттере с официального аккаунта дипмиссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкий МИД.

Лайк появился под твитом о том, что жителям Турции стоит подготовиться к политической жизни без лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели, который испытывает проблемы со здоровьем. Твит написал турецкий журналист Эргун Бабахан, покинувший родину из-за обвинений в поддержке Фетхуллаха Гюлена.

Посольство назвало лайк под постом Бабахана «ошибкой» и извинилось за него в твиттере.

Партия националистического движения является союзником Партии справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На выборах 2018 года две партии образовали коалицию, которая получила большинство в турецком парламенте.

В последние годы отношения Турции и США осложнились. Анкара, в частности, обвиняет Вашингтон в укрывательстве Гюлена и поддержке курдских отрядов на турецко-сирийской границе. США считают курдов союзниками, Турция — террористами.