Данные почти девяти миллионов клиентов «Билайна» оказались в открытом доступе

В открытый доступ попала база данных клиентов оператора связи «Билайн», сообщает «Коммерсант». Ссылкой на базу с изданием поделились источники в банковских службах информационной безопасности.

База содержит 8,7 миллиона записей с информацией о клиентах, подключивших домашний интернет через «Билайн» по всей России. В ней есть имена и фамилии клиентов, их мобильные и домашние телефоны.

В базе содержатся сведения на ноябрь 2016 года. В ней упоминаются клиенты как с действующими, так и с закрытыми договорами. Сотрудники «Коммерсанта», у которых подключен или был подключен интернет от «Билайна», нашли в базе информацию о себе.

В пресс-службе «Билайна» заявили, что попавшие к «Коммерсанту» данные — небольшая часть базы 2017 года. «Утечку данных мы зафиксировали два года назад. Все виновные были выявлены и понесли наказание, на текущий момент большая часть информации — это уже устаревшие данные», — сказали в пресс-службе, добавив, что расследование инцидента продолжается.

3 октября «Коммерсант» со ссылкой на компанию DeviceLock сообщил об утечке данных 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка. Кредитная организация признала факт утечки данных, но лишь 200 клиентов. 5 октября Сбербанк сообщил, что данные пытался похитить один из сотрудников.