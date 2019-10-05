Сбербанк объявил, что нашел виновного в утечке данных клиентов

Служба безопасности Сбербанка при взаимодействии с правоохранительными органами выяснила, кто из сотрудников причастен к утечке данных клиентов.

В заявлении, опубликованном на сайте кредитной организации, говорится, что это руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

Мужчина 1991 года рождения, имя которого не раскрывается, «имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и пытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях».

«Сотрудник дал признательные показания, и в настоящее время представители правоохранительных органов осуществляют с ним процессуальные действия», — говорится в заявлении.

Сбербанк в очередной раз подчеркнул, что утечка данных коснулась 200 клиентов, которым кредитная организация «приносит глубокие извинения».

3 октября «Коммерсант» со ссылкой на компанию DeviceLock сообщил об утечке данных 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка. Кредитная организация признала факт утечки данных, но лишь 200 клиентов. В тот же день Сбербанк объявил, что подозревает в причастности к утечке одного из сотрудников.