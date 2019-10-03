«Система абсолютно изолирована». Сбербанк заподозрил одного из сотрудников в утечке данных клиентов

Утечка данных 200 клиентов Сбербанка, вероятно, произошла из-за действий одного из сотрудников. Такую версию высказал представитель банка на встрече с журналистами, сообщает РБК.

Предполагается, что кто-то из работников украл жесткий диск из компьютера, на котором хранились данные клиентов, или сфотографировал экран этого компьютера. «Такую информацию можно было получить только сотруднику Сбербанка, имеющему особые административные права. <…> Эта система абсолютно изолирована…», — цитирует представителя Сбербанка RNS.

Утечка коснулась данных по кредитным картам. Все пострадавшие — клиенты Уральского банка Сбербанка. Их всех предупредили о произошедшем, их карты перевыпустили. Ни одной мошеннической операции по ним выявлено не было, заявил представитель Сбербанка. По его словам, банк сразу проинформировал об инциденте ЦБ, Роскомнадзор и правоохранительные органы.

3 октября «Коммерсант» со ссылкой на компанию DeviceLock сообщил об утечке данных 60 миллионов кредитных карт клиентов Сбербанка. Сам банк заявил, что за все время своего существования выпустил только 40 миллионов кредитных карт и что утечке подверглись данные 200 клиентов.