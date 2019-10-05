Суд арестовал российское имущество Майкла Калви и других фигурантов дела Baring Vostok

Российский суд наложил арест на имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов, проходящих вместе с ним . Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление фонда.

«Спустя семь месяцев после ареста, в отсутствие каких-либо активных следственных действий, суд решил арестовать квартиры, в которых живут жены и несовершеннолетние дети наших коллег», — говорится в заявлении Baring Vostok. В рамках обеспечительных мер, сообщили в фонде, арест также наложен на счета и другое имущество фигурантов дела.

Baring Vostok — крупный инвестиционный фонд, который специализируется на вложениях в Россию и страны СНГ.

Майкл Калви и несколько других руководителей Baring Vostok были арестованы в феврале 2019 года. В поддержку инвестора выступили глава «Яндекса» Аркадий Волож, руководитель Сбербанка Герман Греф, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков и другие бизнесмены. В апреле Калви перевели под домашний арест.