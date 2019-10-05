Минфин прогнозирует дальнейшее падение реальных доходов россиян. Из-за платежей по кредитам

Министерство финансов ожидает, что жителей России продолжат снижаться, несмотря на рост зарплаты. Такой прогноз, сообщает ТАСС, включен в материалах Минфина к проекту бюджета на период 2020-2022 годов.

В качестве причины снижения доходов Минфин указывает рост «обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты».

По итогам 2019 года, считает Минфин, хотя реальная зарплата и вырастет на 1,5%, реальные доходы увеличатся всего на 0,1% — как годом ранее.

Ранее правительство прогнозировало, что реальные доходы россиян по итогам 2019 года вырастут на 1%. Такой прогноз, в частности, подтвердил в конце сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин называл ожидание роста доходов в 2019 году «слишком оптимистичным».

Росстат в июле сообщал о резком росте платежей государству (налогов и сборов) и плате за обслуживание кредитов.

В последний раз реальные доходы россиян выросли в 2013 году на 4%. В 2018 году правительство ожидало роста реальных доходов, однако Росстат зафиксировал их снижение. С 2019 года Росстат перешел на новую методику расчета реальных доходов, а также стал публиковать данные по этому показателю раз в квартал, а не раз в месяц.