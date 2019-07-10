Кудрин назвал «слишком оптимистичным» прогноз правительства о росте доходов россиян и сокращении бедности

Счетная палата РФ считает слишком оптимистичным прогноз о росте реальных доходов россиян и сокращении бедности, заявил ее глава Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации.

Правительство, напомнил Кудрин, ожидает, что по итогам 2019 года реальные вырастут на 1%. «Казалось бы, не так много — 1% , но в первом квартале реальные доходы населения снижались на 2,3%, поэтому достижение даже этого скромного показателя будет проблематично», — цитирует «Интерфакс» заявление Кудрина.

Также глава Счетной палаты сомневается в том, что к концу года удастся снизить число бедных в России на 1,5 миллиона человек, как ожидает правительство — с 12,9% от всего населения до 12%.

Кроме того, по мнению Кудрина, «в зоне риска» находится и рост экономики на 1,3% в 2019 году.

Последний раз реальные располагаемые доходы россиян выросли в 2013 году на 4%. В последующие годы этот показатель снижался, хотя в 2018 году правительство прогнозировало рост.

Первоначально планировалось, что число бедных в России к концу 2019 года сократится с 12,9 до 10,5% от всего количества населения. В настоящий момент правительство ставит перед собой значительно более скромную цель — сокращение лишь на 0,9 процентных пункта.

Алексей Кудрин в 2000 — 2011 годах занимал пост министра финансов России. На государственную службу он вернулся в мае 2018 года, возглавив Счетную палату.