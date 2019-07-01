Росстат сообщил о резком росте расходов россиян на платежи государству и обслуживание кредитов

В 2018 году платежи государству (налоги и сборы) и обслуживание кредитов в структуре расходов населения выросли на 12,2%, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Предыдущий раз сопоставимый рост расходов на платежи государству и обслуживание кредитов был в 2014 году, тогда доля таких трат за год выросла на 10,2%. В последующие годы расходы на эти цели росли менее, чем на 2% в год.

Причиной роста налоговых платежей, пишет РБК, стало в начале 2019 года, подготовка к которому началась еще в 2018 году.

В свою очередь рост взносов по кредитам, отмечает издание, связан с тем, что россияне вынуждены брать в долг, чтобы поддержать уровень жизни в условиях падения благосостояния.

Последний раз россиян выросли в 2013 году на 4%. В последующие годы этот показатель снижался, хотя в 2018 году правительство прогнозировало рост.