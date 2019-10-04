В центре Москвы откроют магазин Aizel x Team Putin. На месте бутика Christian Louboutin

На Большой Дмитровке в Москве появится магазин Aizel x Team Putin. О том, что на здании монтируют соответствующую вывеску, первым написал телеграм-канал издания The Blueprint.

В компании Aizel, которой владеет Айсель Трудел, сообщили РБК, что магазин со специальной капсульной коллекцией будет открыт 8 октября. От дальнейших комментариев в Aizel отказались.

В распоряжении РБК есть приглашение на открытие pop-up-пространства (временной точки продаж) Aizel x Team Putin. В приглашении, отмечает издание, указано, что Team Putin — это движение хоккеиста Александра Овечкина. При этом движение, о создании которого почти два года назад объявил Овечкин, называется Putin Team.

В общественном движении Putin Team сообщили, что не знают о проекте Aizel х Team Putin. При этом пресс-секретарь Putin Team Константин Ткаченко заявил, что название движения может использовать «в благих целях» любой желающий.

Магазин на Большой Дмитровке откроется в помещении, которое ранее занимал флагманский бутик Christian Louboutin, закрывшийся в начале июля.

Айсель Трудел владеет носящим ее имя магазином Aizel, расположенном в Столешниковом переулке, и интернет-магазином. Также ей принадлежат права на открытие в России магазинов нескольких брендов, включая Christian Louboutin.

В феврале принадлежащее Айсель Трудел ООО «Меркурий-Регионы» обратилось в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака Putin Team по трем категориям, включая «рекламу». По состоянию на начало октября, пишет РБК, товарный знак не зарегистрирован.

Также Трудел приобрела у студии «Союзмультфильм» права на использование образов персонажей. Изображения героев мультфильмов, сообщает РБК со ссылкой на приглашение на открытые магазина, использованы в коллекции Aizel x Team Putin.