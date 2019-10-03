Путин отправил в отставку директора ФСИН

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности директора Федеральной службы исполнения наказания Геннадия Корниенко. Документ, подписанный еще 30 сентября, опубликован на портале правовой информации три дня спустя.

По информации РБК, обязанности главы ФСИН уже исполняет первый заместитель Корниенко Анатолий Рудый. Сам начальник ведомства ушел в отпуск в начале сентября перед отставкой.

Ранее о готовящейся отставке Корниенко сообщали источники РБК, «Интерфакса» и других СМИ. Отмечалось, что отставка может быть связана с тем, что глава ФСИН достиг предельного возраста нахождения на госслужбе.

Корниенко возглавлял ведомство с 2012 года, а до того служил в органах государственной безопасности.