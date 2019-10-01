Директор ФСИН Геннадий Корниенко уйдет в отставку

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко отправлен в отставку, сообщили источники «Интерфакса», «Московского комсомольца» и «Фонтанки».

РБК утверждает, что Корниенко пока не освобожден от должности, но соответствующий приказ президента РФ уже подготовлен. По данным «Фонтанки», Корниенко сам подал рапорт об отставке полтора месяца назад.

Информацию об уходе главы ФСИН «Интерфаксу» подтвердила замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева. По ее словам, отставка связана с тем, что Корниенко исполнилось 65 лет, — это предельный возраст нахождения на госслужбе.

По информации «Московского комсомольца», новый директором ФСИН станет выходец из ФСБ. Его имя издание не называет.

Геннадий Корниенко возглавлял ФСИН с 2012 года. До этого он работал в органах госбезопасности, был замдиректора Федеральной службы охраны и руководил Государственной фельдъегерской службой РФ.

При Корниенко стали широко обсуждаться случаи насилия в отношении заключенных со стороны сотрудников системы ФСИН.