В российских кинотеатрах покажут фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами»

В кинотеатрах России покажут триллер режиссера Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами», сообщила компания-прокатчик «Иноекино».

Картина выйдет в прокат 19 декабря более чем в 50 городах России. Ее будут показывать в кинотеатрах от двух до четырех недель в зависимости от зрительского интереса.

Прокат «С широко закрытыми глазами» приурочен к 20-летию картины. В широкий прокат в России фильм ранее не выходил.

Лента «С широко закрытыми глазами» является экранизацией повести австрийского писателя Артура Шницлера. В центре сюжета отношения супругов, роли которых сыграли Том Круз и Николь Кидман. Фильм, ставший последним для Стэнли Кубрика, получил один из призов Венецианского кинофестиваля.

Компания «Иноекино» повторно показала в российских кинотеатрах фильм Дэвида Финчера «Бойцовский клуб». Также на октябрь запланирован показ картины «Побег из Шоушенка», которая раньше не выходила в прокат в России.